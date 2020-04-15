Avrupa Birliği’nden Sudan’ın koronavirüsle mücadelesine 80 milyon avro

Avrupa Birliği'nin (AB),Sudan’a yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinde 80 milyon avro destek sağlayacağı bildirildi.

Sudan resmi haber ajansı, Başbakan Abdullah Hamduk, AB Uluslararası Ortaklıklar Komiseri Jutta Urpilainen ile telefonla görüştüğünü duyurdu. Görüşmede Urpilainen'in, AB'nin Sudan’a 80 milyon avroluk destek vereceğini söylediği belirtildi.

Sudan Sağlık Bakanı Ekrem Ali et-Tum, Kovid-19'la mücadelede 120 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını açıklamış, Başbakan Hamduk da bağış kampanyası başlatmıştı.

Ülkede şimdiye kadar 29 vaka tespit edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi.