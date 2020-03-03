03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Midilli Adası'na gelen düzensiz göçmenler adadaki aşırı sağcı grupların tepkisiyle karşılaşıyor.
Adaya daha fazla göçmen gelmesini istemeyen aşırı sağcılar, kampa giden yolları kapattı.
Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu yaklaşık yüz düzensiz göçmen, iki gündür Skala Sikaminea sahilinde sabahlamak zorunda kaldı.
Soğukla mücadele eden göçmenler, grubun şiddetine maruz kalmaktan korkuyor.
Aynı grup, dün Midilli Adası'nda karaya çıkmaya çalışan düzensiz göçmenleri engellerken kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırmıştı.
SOYLU, TÜRKİYE'DEN AYRILAN GÖÇMEN SAYISINI AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan’a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu bildirdi.
EDİRNE'DE HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR
Ege'de göçmenlerin Yunan adalarına geçme çabası devam ederken, Türkiye ile Yunanistan arasındaki kara sınırının bulunduğu Edirne'de de hareketlilik devam ediyor.
Yunanistan'ın kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermeyip TOMA'lardan tazyikli su, gaz bombası ile müdahale ettiği göçmenler, Meriç Nehri ve kırsal alanlardaki tel örgüleri aşarak, tüm engellemeleri aşarak Yunanistan'a geçmeye çalışıyor.
Dün İpsala'dan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir göçmen Yunan askerleri tarafından açıldığı iddia edilen ateşle vurularak öldürülmüştü.
AVRUPA BİRLİĞİ SINIRA ASKER GÖNDERİYOR
Avrupa'ya göçmen akını devam ederken, Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı (Frontex) Yunanistan'ın başvurusu üzerine Yunan adalarına 1500 güvenlik gücü ve askeri ekipman gönderme kararı aldı.
2005 yılında Avrupa Birliği sınırlarını korumak için oluşturulan Frontex, 2015'teki göçmen dalgasının ardından işlev kazanmış ve ajansa ayrılan bütçe artırılmıştı.
Frontex Yunan adalarına asker gönderme kararı alırken, Avrupa Birliği liderleri de bugün Yunanistan sınırını ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulunacak. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sasoli bugün Meriç bölgesini ziyaret edecek.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, dün de ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yaparak göç konusunda fikir alış verişinde bulunmuştu.
AB'DEN ANKARA'YA ÜST DÜZEY ZİYARET
Avrupa Birliği liderleri Meriç'e ziyaret hazırlığındayken, AB'nin dış ilişkiler şefi Josep Borrell de Ankara'yı ziyarete hazırlanıyor.
Dışişleri'nden yapılan açıklamaya göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, beraberinde Kriz Yönetiminden sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic 3-4 Mart tarihlerinde Ankara'da bulunacak.
AB diplomatlarının gerçekleştireceği görüşmelerde Türkiye-AB ilişkileri, göç krizi ve İdlip’teki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
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