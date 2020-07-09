Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Avrupa Halk Partisinin (EPP) "Akdeniz'de İstikrar ve Güvenlik: Türkiye'nin Olumsuz Rolü" başlıklı oturumda söz aldı.
Yakın zamanda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) düzenlediği ziyaretlerin ardından Türkiye'de üst düzey temaslarda bulunduğunu anımsatan Borrell, "Akdeniz'de istikrar ve güvenliği sağlamak kolektif angajman gerektiriyor." diye konuştu.
Libya ve Suriye'de süren çatışmalar ile bölgedeki gelişmelerin AB'nin çıkar ve güvenliğini doğrudan etkilediğine işaret eden Borrell, bunun kontrolsüz göç, terörizm ve siyasi istikrarsızlıkla kendini gösterdiğini söyledi.
"TÜRKİYE İLE ORTAK ÇIKARLARI GÖZARDI EDEMEYİZ"
Borrell, "Türkiye de bölgedeki, Suriye ile Libya'daki durumdan etkilenen ve etkin olan aktörlerden biri." dedi.
Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı'nın yanı sıra farklı konularda görüş ayrılıkları bulunduğuna dikkati çeken Borrell, "Ancak ortak çıkarlarımızı da göz ardı edemeyiz. Türkiye 3,5 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıya karşı çok cömert davrandı ve dayanışma gösterdi." ifadesini kullandı.
Borrell, "Türkiye Doğu Akdeniz'de agresif bir tutum sergiliyor." diyerek, diğer taraftan Suriye ve Libya'da siyasi çözüm sağlanması için Türkiye ile birlikte çalışılması gerektiğinin altını çizdi.
"Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşı olduğumuza ilişkin açık mesaj verdik. Değerlerimizi, üye ülkelerimizin sınır ve egemenlik haklarını koruma konusunda kararlıyız." ifadelerini kullanan Borrell, Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosunun uygulanması konusunda da kararlı olduklarını kaydetti.
Borrell, "Türkiye önemli bir ortak, aday ülke ve NATO müttefikimiz. İlişkilerimizdeki mevcut olumsuz eğilimi sonlandırmalı ve tersine çevirmeliyiz." dedi.
Doğu Akdeniz'de güvenliğin "misillemeler" yerine müzakere ve diyalogla sağlanacağının altını çizen Borrell, Türkiye ile çok sayıda ortak çıkar alanı bulunduğunu, pazartesi günü düzenlenecek Dış İlişkiler Konseyinde gelecekteki ilişkilerin ele alınacağını bildirdi.
"TÜRKİYE AB MÜKTESEBATINA UYMALI"
AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin zorlu bir süreçten geçtiğine dikkati çekti.
Sanchez, taraflar arasında ilişkilerin temelini etkileyen bir güven eksikliği olduğunu belirtti.
"Yunanistan ve Kıbrıs'la dayanışma içinde hareket etmemiz gerekiyor." diyen Sanchez, Türkiye'nin AB müktesebatına uyumlu davranması gerektiğini söyledi.
EPP Grubu Başkanı Manfred Weber ise tartışma oturumunu Türkiye'nin faaliyetlerinden duydukları endişe nedeniyle düzenlediklerini belirterek, Türkiye ile Yunanistan ve GKRY arasındaki sorunların ikili ilişkileri değil tüm AB'yi kapsadığını ifade etti.
Weber, "Türkiye ile ortaklık yürütmeye hazırız ama aynı zamanda mevcut ortaklıklarımızı gözden geçirmeye de hazırız. Türkiye ile üyelik müzakereleri yürütmenin hatalı olduğunu düşünüyorum." dedi.
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