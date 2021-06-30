AB'de Macaristan tartışmaları sürüyor

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Bakan ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, AB üyesi ülkeler ve Macaristan arasındaki tartışmaya yönelik, Macaristan’ın Avrupa Birliği’nden çıkarılmasından yana olmadığını da aktardı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, en son Macaristan’ın AB’de kendisi için yeri olmadığını söylemişti.

Tartışmalara yönelik Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya merkezli radyo kanalı RTL’ye verdiği demeçte,"Macaristan'ın Avrupa Birliği'nden atılmasından yana değilim" açıklamasında bulunmuştu.

Geçen hafta, Avrupa Birliği liderleri, Macaristan'ın LGBT karşıtı yasasına karşılık Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la karşı karşıya geldiler ve LGBT haklarını savunmaya olan bağlılıklarını vurguladılar. AB, Budapeşte'ye geri adım atması için baskı yapmıştı.

Macaristan Başbakanı Victor Orban, ülkede çıkarılan yeni yasanın farklı cinsel yönelimlere sahip bireylere ayrımcılık yaptığı yönündeki suçlamaları ise kabul etmiyor.