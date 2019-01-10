10 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa Birliği, Brexit'in ertelenmesi fikrine kapalı değil ancak bir yıla kadar uzayabilecek bir ertelemenin bile İngiltere'deki derin bölünmeye çare olabileceğinden kuşkulu.
AB ülkelerinden Reuters ile konuşan üst düzey yetkililer ve müzakerelere yakın Brüksel bürokratları, üyeliğin bitiş tarihi olan 29 Mart'ın uzatılmasının giderek daha çok ihtimal dahiline girdiğini söylediler.
İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile vardığı anlaşmayı parlamentoda onaylatabilmek için zorlu bir mücadele içinde. AB liderlerinin, artık May'in 15 Ocak'ta yapılacak parlamento oylamasını kaybedeceği görüşünde olduğunu belirten üst düzey bir İngiliz yetkili, ayrı bir ihtimal olarak, başbakanın bir ay önce yaptığı gibi bu oylamayı da erteleyebileceğini söyledi.
"ARTIK EN MUHTEMEL GELİŞME BU OLACAK GİBİ"
Bir başka yetkili de şöyle konuştu: "Elbette Brexit'i erteleyebiliriz. Hiç kimse anlaşma olmadan çıkış istemiyor. Ama o zaman, bunu niye yaptığımız sorusuna yanıt bulmak gerek. Genel seçimlere gitmek için mi? Yeni bir referandum yapmak için mi?"
May'in parlamentoda yenilgiye uğraması, Brexit sürecini bilinmeyen sulara sürükleyecek. AB yetkilileri, böyle bir durumda ne yapılabileceği konusunda AB ile İngiltere arasındaki temasların çok az olduğunu ve sadece liderlere en yakın çevrelerin bu konuda bilgi sahibi olduğunu söylüyorlar.
Bir İngiliz gazetesinde yetkililerin olası bir erteleme hakkında AB yetkilileri arasında nabız yokladıkları yolundaki haber üzerine, May hükümeti dün, 29 Mart'tan sonraya erteleme için hiçbir plan yapmadıklarını ısrarla vurguladı.
May'in muhaliflerinden bazıları anlaşmasız çıkış isterken bazıları da AB üyeliğinde kalınmasından yana. May, bu muhalefeti yatıştırmak için Brüksel'in daha fazla taviz vermesini istiyor. Ancak AB liderleri onaya sunulacak anlaşmada herhangi bir değişiklik yapılmayacağını ısrarla söylüyorlar.
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