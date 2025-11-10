Habertürk
        Avrupa Biathle-Triathle-Laser Run Şampiyonası Alanya'da tamamlandı

        Avrupa Biathle-Triathle-Laser Run Şampiyonası Alanya'da tamamlandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 2025 Avrupa Biathle-Triathle-Laser Run Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 13:57 Güncelleme: 10.11.2025 - 13:58
        Avrupa Biathle-Triathle-Laser Run Şampiyonası tamamlandı
        Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre paralimpik kategoride de yarışların yapıldığı şampiyonaya, 20 ülkeden 640 sporcu katıldı.

        Milli sporcular, farklı yaş gruplarında gerçekleştirilen ve 5 gün süren şampiyonada 80 altın, 37 gümüş ve 31 bronz olmak üzere 148 madalya kazandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, milli sporcuları tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

        "Alanya'da modern pentatlon adına tarihi bir başarıya tanıklık ettik. 5 gün boyunca sergilenen performans, sporcularımızın disiplinini, kararlılığını ve uluslararası rekabet gücünü ortaya koydu. Toplamda 148 madalya kazanmak yalnızca sayısal bir rekor değil, modern pentatlonun Türkiye'de artık dünya standartlarında bir seviyeye ulaştığının en net kanıtıdır. Branşımızın gelişmesinde büyük katkıları olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya ve Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Veli Ozan Çakır'a şükranlarımı sunuyorum."

        Habertürk Anasayfa