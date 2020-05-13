Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi: İsrail, Yabed beldesinde toplu cezalandırma politikası uyguluyor

Gözlemevinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu, Yabed beldesine saldırdı ve burada uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk kurallarına göre toplu cezalandırma politikası kapsamına giren pek çok ihlalde bulundu." ifadesine yer verildi.
Beldede yolların kapatılması, evlere baskınlar düzenlenmesi ve toplu gözaltıların, İsrail'in bölgede yaşayan 30 bini aşkın kişiyi rehineye dönüştürme eğilimini yansıttığı kaydedildi.
Dün sabah saatlerinde aynı bölgede bir İsrail askerinin öldürülmesinin ardından gelen İsrail ihlalleri arasında "aşırı güç kullanma, baskınlar sırasında halkı korkutma, ev eşyasına zarar verme, insan onurunu çiğneme ve gözaltına almanın" yer aldığı bildirildi.
İlk verilere göre, İsrail askerlerinin 2'si kadın ve 6'sı çocuk 26 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtilen açıklamada, 3 kişinin de açılan ateş sonucu yaralandığı bilgisi verildi.
İsrail askerlerinin bazı Filistinlileri gözaltına almak için dün sabah saatlerinde baskın düzenlediği Yabed beldesinde başına taş atılan bir İsrail askeri ölmüştü.
Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin, olayın ardından beldeye baskın düzenlediğini ve 11 kişilik Asfur ailesini gözaltına aldığını belirtmişti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
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