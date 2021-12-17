Avrupa, 5-11 yaş aralığındaki çocukların Covid-19'a karşı aşılanmasına hız veriyor

AA

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 25 Kasım'da yüksek enfeksiyon oranlarının görüldüğü 5-11 yaş grubu için Pfizer-BioNTech aşısını onayladı. Aşının, 12 yaşın üzerindekiler için uygulanandan daha düşük bir dozda yapılacağı bildirildi.

Bunun ardından AB'de yaklaşık 27 milyon çocuğun bulunduğu söz konusu yaş aralığı için pek çok ülke harekete geçti. Böylece artan vaka sayıları içerisinde önemli yer tutan çocuklara bağışıklık kazandırılması, genel artışın kontrol altına alınması ve eğitime ara verilmemesi hedeflendi.

Avusturya’da başkent Viyana başta olmak üzere bazı iller, EMA'nın tavsiyesinden de önce 5-11 yaş grubundaki çocukları aşılamaya başladı.

15 Kasım'da Viyana'da ilk olarak 200 çocuğun aşılanmasıyla pilot bir proje başlatıldı. 25 Kasım'dan itibaren ise bu, ülke geneline yayıldı.

Avusturya'nın ardından Macaristan, Yunanistan, İspanya, Almanya gibi ülkelerde hızla yayılan Omicron varyantı hakkındaki endişeler nedeniyle ebeveynlerden güçlü bir talep olduğu yerel basına yansıdı.

- Macaristan

Macaristan'da 5-11 yaş aralığındaki çocukların aşılanmasına 14 Aralık'ta başlandı.

Ülke genelinde belirlenen 77 hastanede çocuklara aşı uygulaması devam ederken, 38 bin çocuğun aşı kaydının yaptırıldığı açıklandı.

- Yunanistan

Yunanistan’da 5-11 yaş grubu çocuklara Kovid-19 aşı uygulaması 15 Aralık’ta başladı. Bu yaş grubu için şimdiye dek 30 binin üzerinde randevu alındı.

Yunanistan, çocuklar için Pfizer-BioNTech'ten 60 bin doz aşı temin etti. Ocak 2022'de yeni aşı alımının yapılması ile daha çok çocuk randevu alabilecek.

Aşılar, çocuk hastanelerinde ve çocuklara hizmet verecek belirli aşı merkezlerinde uygulanacak.

- İspanya

İspanya'da da 5-11 yaşları arasındaki çocuklara Kovid-19 aşılaması 15 Aralık'tan itibaren başladı.

Ülkede bu yaş grubunda, toplam nüfusun yüzde 7'sine denk gelen 3,3 milyon çocuk olduğu belirtilirken, bazı özerk yönetimler hastanede, bazıları da okullarda aşılama yapılması kararı aldı.

Sağlık Bakanlığı, ilk etapta 1,3 milyon doz Pfizer-BioNTech Kovid-19 çocuk aşısı alındığını, gelecek ay 3 milyon doz daha geleceğini açıkladı.

Bakanlık, ocak sonuna kadar 5-11 yaşlarındaki çocukların tamamına ilk doz aşının yapılmasının planlandığını duyurdu. Bu yaş aralığında ikinci doz aşılama aralığının ise 8 hafta olduğu bildirildi.

- Fransa

Fransa ise 15 Aralık'tan itibaren 5-11 yaş grubunda sağlık açısından "riskli" olarak değerlendirilen çocukların aşılamasına başladı. Bu, yaklaşık 360 bin çocuğa karşılık geliyor.

Ülkede 20 Aralık'tan sonra da 5-11 yaş grubundaki tüm çocuklara aşılanması çalışması yapılması planlanıyor.

- Almanya

Almanya'da, Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) 9 Aralık’ta Pfizer-BioNTech'in aşısını söz konusu yaş grubu için tavsiye etti.

STIKO şimdiye kadar mevcut olan tüm verileri değerlendirdikten sonra çeşitli hastalıkları olan 5-11 yaşındaki çocuklar için Kovid-19 aşısını tavsiye etme kararı aldı.

Ayrıca kendilerini aşıyla koruyamayan insanlarla temasta olan çocukların da aşı yaptırmaları önerildi.

Herhangi bir hastalığı olmayan 5-11 yaşlarındaki çocuklara da doktor tavsiyesi ve ebeveynin talebiyle Kovid-19 aşısının uygulanabileceği kaydedildi. STIKO söz konusu yaş grubu için aşının güvenirliği hakkında daha fazla veri ve diğer bulgular elde edildiğinde derhal bunu inceleyerek gerektiğinde tavsiyesini güncelleyebilecek.

- İsviçre

İsviçre'de tedavi ve sağlık alanındaki mevzuatları düzenleyen Swissmedic, 10 Aralık'ta 5 ila 11 yaşındaki çocuklar için Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi.

Ancak aşılamanın Ocak 2022'nin ilk haftalarında başlaması bekleniyor.

- Belçika

Bu hafta 336 bin doz Pfizer-BioNTech aşısı teslim alan Belçika'nın Ocak 2022'de ek 636 bin doz daha alması bekleniyor.

Hükümet, 5-11 yaşındakiler arasında aşı kampanyasını resmi olarak başlatmadan önce, Sağlık Konseyinin tavsiyelerini bekliyor. Dün akşam, hükümet bu konuyla ilgili bir toplantı yaptı ancak bakanlıklar arası bir konseyin son kararını 20 Aralık'ta açıklaması öngörülüyor.

İngiltere'nin de konuyu değerlendirdiği, Noel'den önce karar alacağı tahmin ediliyor.

ABD'de 3 Kasım'da söz konusu yaş aralığındaki çocukları aşılamaya başlamış, şimdiye kadar 5 milyondan fazla çocuğu aşılamıştı.