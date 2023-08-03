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        Haberler İş-Yaşam Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları haziranda düştü  - İş-Yaşam Haberleri

        Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları haziranda düştü 

        Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,4 geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 12:46
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        Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları haziranda geriledi
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        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin haziran ayı ÜFE verilerini yayımladı.

        Verilere göre, AB'de ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4, 2022'nin haziran ayına göre yüzde 2,4 azaldı.

        Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda da yüzde 3,4 düştü.

        Piyasa beklentileri Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,1 azalacağı yönündeydi. Böylece, Euro Bölgesi'nde ÜFE beklentilerden daha fazla geriledi.

        AB ülkeleri arasında ÜFE, haziranda yıllık bazda en fazla yüzde 17,1 ile İrlanda'da, yüzde 12,4 ile Belçika'da ve yüzde 11,4 ile Bulgaristan'da geriledi. Yıllık ÜFE, Macaristan'da yüzde 29,5, Slovakya'da yüzde 18,2 ve Slovenya'da yüzde 7,4 arttı.

        Aylık bazda ise ÜFE Macaristan'da yüzde 2,5, Bulgaristan ve Letonya'da yüzde 2,4, Belçika'da yüzde 2,2 azalırken, İrlanda'da yüzde 4, Hırvatistan'da yüzde 1,3 ve İsveç'te yüzde 1,2 yükseldi.

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