Avro Bölgesi'nde şirketlere verilen kredilerdeki büyüme mayısta yavaşladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB),mayısa ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.
Buna göre, nisanda yıllık bazda yüzde 3,2 büyüyen şirket kredileri, geçen ay yüzde 1,9 artış kaydetti. Tüketici kredileri, 2020'nin aynı dönemine göre de yüzde 3,9 arttı.
Mayısta M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 8,4 artışla analistlerin beklentisi olan yüzde 8,5'in altında gerçekleşti. Nisanda M3 para arzı, yüzde 9,2 artış kaydetmişti.
ING Bank Avro Bölgesi kıdemli ekonomistlerinden Bert Colijn, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Avro Bölgesi'nde kredilere ve para arzına yönelik gelişmelerin nispeten istikrarlı seyrettiğini belirterek, "Ekonomik toparlanmaya yönelik güçlü görünüm, borç verme tarafında fazladan bir etki yapmıyor. Finansal koşulların çok gevşek kalmasına ve ekonomik beklentilerin önemli derecede iyileşmesine karşın finans kuruluşları kredi vermede isteksiz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, ECB, 10 Haziran'da, salgının şiddetinin azalmasına ve yükselen enflasyon rakamlarına rağmen aşırı gevşek politikasına devam etme kararı alarak politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bırakmıştı. ECB, şirketler, hükümetler ve hanehalkı için finansman koşullarının elverişli kalmasını sağlamayı hedefliyor.
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