Avro Bölgesi'nde işsizlik ocakta değişmedi

03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat),Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı işsizlik verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde Aralık 2019'da yüzde 7,4 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, ocakta değişmeyerek Mayıs 2008'den bu yana görülen en düşük seviyede kalmaya devam etti. AB'de de Aralık 2019'da yüzde 6,6 seviyesinde olan işsizlik, ocakta sabit kaldı.
Geçen yılın ocak ayında işsizlik oranı AB'de ve Avro Bölgesi'nde sırasıyla yüzde 6,9 ve yüzde 7,8 seviyesinde bulunuyordu.
AB'de işsiz sayısı ocakta 14 milyon 86 bin olurken, bunun 12 milyon 179 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.
Eurostat'ın yayımladığı basın duyurusunda, ABD'de ocak ayında işsizlik oranının Aralık 2019'a göre 0,1 puanlık artışla yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'a yükseldiği bildirildi.
- AB'de genç işsiz sayısı 2 milyon 719 bine yükseldi
AB'de ocak ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 2 ile Çekya'da kaydedildi. Bu ülkeyi yüzde 2,9'la Polonya ve yüzde 3'le Hollanda izledi.
İşsizlik oranının en yüksek olduğu ülke Kasım 2019 verisine göre yüzde 16,5'le Yunanistan'da ölçüldü. Yunanistan'ı, yüzde 13,7 ile İspanya ve yüzde 9,8 ile İtalya takip etti.
25 yaş altı genç işsiz sayısı, ocakta AB'de 2 milyon 719 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 249 bin olarak belirlendi. Bir önceki ay genç işsiz sayısı sırasıyla 2 milyon 704 bin ve 2 milyon 241 bin seviyesinde bulunuyordu.
Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14,9 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 15,6 olarak ölçüldü.
Genç işsizlik oranının en yüksek olduğu ülke Kasım 2019 verisine göre yüzde 36,1'le Yunanistan oldu. Bu ülkeyi yüzde 30,6 ile İspanya ve yüzde 29,3 ile İtalya takip etti. En düşük genç işsizlik yüzde 5,3 ile Çekya'da kaydedildi. Çekya'yı yüzde 5,6 ile Almanya ve yüzde 6,4 ile Hollanda izledi.
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