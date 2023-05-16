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Euro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü 

Euro Bölgesi ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüme kaydetti

Giriş: 16.05.2023 - 12:40 | Güncelleme: ABONE OL
Euro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü 
AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2023 yılı ilk çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri güncelledi.

Verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,3 artış kaydetti.

Piyasa beklentileri ekonominin çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda da yüzde 1,3 büyümesi yönündeydi.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,2 artış gösterdi.

GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Litvanya'da yüzde 3, İrlanda'da yüzde 2,7, Hollanda’da yüzde 0,7 ve Avusturya'da yüzde 0,3 azaldı. Almanya'da sabit kalan GSYH, Fransa'da yüzde 0,2, İtalya ve İspanya'da yüzde 0,5 arttı.

GSYH, geçen yılın aynı dönemine göre Litvanya'da yüzde 3,6, Macaristan'da yüzde 1,1, Çekya'da yüzde 0,2 ve Almanya'da yüzde 0,1 azalırken, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 1,8 ve İspanya'da yüzde 3,8 artış kaydetti.

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