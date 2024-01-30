Avril Lavigne'ın yeni aşkı
2000'li yılların ilk dönemlerinde müzik dünyasında fırtınalar estiren Avril Lavigne, yeni bir aşka yelken açtı. Lavigne, meslektaşı Nate Smith ile aşk yaşıyor
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'Complicated' ve 'Sk8er Boi' şarkılarıyla henüz daha 18 yaşındayken büyük bir şöhret yakalayan Avril Lavigne, yeni sevgilisiyle görüntülendi.
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2022'de nişanlandığı ABD'li şarkıcı Mod Sun'dan ayrıldıktan sonra kısa bir süre de rapçi Tyga ile aşk yaşayan şarkıcının yeni sevgilisi de müzisyen.
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Avril Lavigne'in, meslektaşı Nate Smith ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Çiftin birlikteliği de Batı Hollywood'da belgelendi.
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Bir mekândan çıkan ikili, gazetecilere görüntü vermemek için uğraşsa da başarılı olamadı.
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Hızlıca otomobillerine geçen âşıklar, patlayan flaşlar karşısında elleriyle yüzlerini kapattı.