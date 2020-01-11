Kendi adını verdiği vakfını, hastalığın ne olduğunu ve semptonlarını paylaşan Lavigne, karelerin altına, şunları yazdı: “Bugün Justin Bieber da Lyme hastası olduğunu açıkladı. Bu rahatsızlıkla elden ayaktan düşen çok insan bulunuyor. Bundan etkilenenler, unutmasınlar ki umut hep var. Ben de hayatım için savaşmıştım ve mücadeleye devam edeceğim.”