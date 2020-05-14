Avrasya ve Kafkas vaşakları yavruları için doğaya çıktı - KARS

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle KuzeyDoğa Derneğinin Sarıkamış ilçesinde 7 yıl önce başlattığı hayvanları izleme çalışmaları sürüyor.Sarıkamış'ta 2 bin 200-3 bin rakımlı Hamamlı, Sulu Dere, Cıbıltepe, Acısu, Kızılçubuk bölgeleri ve Allahuekber Dağları alanına yerleştirilen fotokapan ve videokapanlar ile vaşakların yaşamları takip ediliyor.Nesli tehlikede olan vaşaklarla ilgili geçen yıl yapılan çalışmalarda, Türkiye'de hem Kafkasya hem Avrasya vaşağının birlikte yaşadığı ortaya çıktı.KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ta doğanın uyandığını, şartlar zor olsa da kendi önlemlerini alarak yaban hayatındaki gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.Çoban, "orman hayaleti" olarak adlandırılan Türkiye'de nesli tehdit altında olan vaşağın izini sürdüklerini belirterek, "Vaşak çok ilginç bir hayvan. Türkiye'de görülen kedilerin en büyüğü ve biz de bu hayvanı takip eden ilk ekibiz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda çok ilginç sonuçlar almıştık ve almaya devam ediyoruz. Kış sonrası doğanın uyanmasıyla vaşaklar daha büyük alan kullanmaya başladı. Biz de bu alanları keşfetmek için vaşakların üzerilerine yerleştirdiğimiz vericiler aracılığıyla bize gönderdikleri sinyalleri takip ederek onların yaşam alanlarını detaylı olarak inceliyoruz." dedi.- Yavrularını yiyecek bulmak için geniş alanda dolaşıyorlarSarıkamış'ın ormanlık alanında vaşak sinyallerini takip ettiklerini anlatan Çoban, "Vaşaklar, gündüz bizim yaşayıp geceleri onlara bıraktığımız doğayı, özellikle gece besin bulmak için kullanıyor. Şu an üreme mevsimi, vaşaklar yavrularına yiyecek bulmak için daha büyük alanlar kullanıyor. Onların bize bıraktığı izleri takip ediyoruz. Bugüne kadar takip ettiğimiz, şu an halen boynunda tasma olan vaşakların sinyallerini takip ederek onların doğadaki hareketlerini yakından izleyerek ne gibi sonuçlar elde edeceğimize bakıyoruz." diye konuştu.Çoban, Sarıkamış ormanlarının iki tür vaşağa yaşam sunduğunu belirterek, "Alt türler olan Avrasya vaşağı yani Avrupa'da görülen vaşak ile Kafkasya vaşağı, Sarıkamış’ta kendilerine yer bulabiliyor, birbirlerinden ayrı şekilde yaşayabiliyor. Bu da bizim için çok önemli, çünkü bu coğrafyayı değerli hale getiriyor. Vaşaklar hakkında halen yaptığımız birçok çalışma var. Bu çalışmalar derinleştikçe dünyaya ve Türkiye'ye yeni bilgiler elde etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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