Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 940 kişide Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 39 bin 14'e çıktığı bildirildi.
Bugüne kadar 594 bin 602 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtilen açıklamada, ölü sayısının 20 artarak 1051'e, sağlığına kavuşan sayısının da 453 artışla 17 bin 409’a ulaştığı kaydedildi.
Ülkede Kovid-19 durumunun kötüleştiğine dikkati çekilen açıklamada, "Epidemiyolojik durum son derece gergin ve tehlikeli. Salgına karşı belirlenen kuralların ihlal edilmesi nedeniyle korkunç bir sonuç ortaya çıktı. Virüse rastlananların sayısı 3 katına çıktı." ifadesine yer verildi.
Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, hastaneleri salgının ikinci dalgası için hazırladıklarını belirtti.
Ukrayna Parlamentosu Başkanı Dmitriy Razumkov da 15'ten fazla milletvekilinde virüse rastlandığını ve iyileştiğini belirtti.
Ülkede, Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle karantina uygulaması 31 Temmuz'a kadar uzatılmış, bazı bölgelerde tedbirler sertleştirilmişti.
- Ermenistan'da 711 yeni vaka
Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 711 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 21 bin 717'ye, ölü sayısı 14 artarak 386'ya çıktı.
Bugüne kadar 100 bin 400 test yapılan ülkede, 10 bin 797 Kovid-19 hastası iyileşti, 10 bin 404 hastanın tedavisi sürüyor.
- Kazakistan'da Kovid-19 vaka sayısı yüzde 2,9 arttı
Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 534 artarak 18 bin 765'e çıktı.
İyileşenlerin sayısı 294 artarak 11 bin 514'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 artarak 134'e çıktı.
Genel vaka sayısına dahil edilmeyen, semptom göstermeyen Kovid-19 vaka sayısı ise son bir günde 1096 artarak 11 bin 721'e yükseldi.
- Özbekistan'da vaka sayısı 6 bin 755'e çıktı
Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana Kovid-19 vaka sayısının 220 artarak 6 bin 755'e çıktığı bildirildi.
Bugüne kadar 850 bin test yapılan ülkede 58 bin kişi gözetim altında tutuluyor. Özbekistan'da bugüne kadar 19 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirirken, 4 bin 560 hasta iyileşerek taburcu edildi, 2 bin 176 hastanın tedavisi sürüyor.
15 Haziran'da salgınla ilgili tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ülkede günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemleniyor.
- Kırgızistan'da 207 yeni vaka
Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 207 artarak 3 bin 726'ya çıktı.
İyileşenlerin sayısı 28 artarak 2 bin 82'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı bir artarak 42'ye yükseldi.
Sağlık Bakan Yardımcısı Madamin Karatayev, son günlerde Kovid-19 hasta sayısının arttığına dikkati çekerek, "Bişkek kentinde ve Çuy Bölgesi'nde 118 çağrı merkezine Kovid-19 semptomlarıyla başvuru yapan kişi sayısı arttı. Bakanlık olarak, ateşi 38 derecenin üzerinde olmayanların hastaneye yatırılmayacağı ve evinde gözetleneceğine ilişkin yeni bir algoritma geliştirdik." dedi.
Kırgızistan'da toplu etkinliklere ve yurt dışı uçuşlara getirilen yasak sürüyor.
- Gürcistan'da günlük vaka sayısı 5'in altında seyrediyor
Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün 3 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 917'ye yükseldi.
Ülkede 258 kişi hastanelerde gözetim altında, 2 bin 744 kişi karantinada bulunuyor.
Bugüne kadar 768 hastanın iyileştiği ülkede Kovid-19 nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti.
,Bahtiyar Abdülkerimov,Ruslan Rehimov,Davit Kachkachishvili,Aliia Raimbekova,Dmitri Chirciu
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