Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 681 kişide virüse rastlandığını ve Kovid-19 vaka sayısının 37 bin 241'e çıktığını bildirdi.
Stepanov, ölü sayısının 10 artarak 1012, sağlığına kavuşan sayısının da 133 artışla 16 bin 642 olduğunu kaydetti.
Ukrayna'da, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle karantina uygulaması 31 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.
- Kazakistan'da 507 yeni vaka
Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 507 artarak 17 bin 732'ye yükseldi, vaka sayısında artış yüzde 2,9 oldu.
178 Kovid-19 hastası iyileşti ve sağlığına kavuşanların sayısı 10 bin 897'ye ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 artarak 120'ye yükseldi.
Kovid-19 vaka sayısına dahil edilmeyen ve hastalık belirtileri bulunmayan vaka sayısı 964 artarak 9 bin 809'a çıktı.
- Ermenistan'da 320 yeni vaka
Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 320 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 20 bin 588'e, ölü sayısı 10 artarak 360'a çıktı.
Bugüne kadar 96 bin 843 test yapılan ülkede, 9 bin 131 Kovid-19 hastası iyileşti, 10 bin 980 hastanın tedavisi sürüyor.
- Özbekistan'da vaka sayısı 6 bin 358'e çıktı
Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşamdan bu yana Kovid-19 vaka sayısının 86 artarak 6 bin 358'e çıktığı bildirildi.
Ülkede bugüne kadar toplam 850 bin test yapıldı, 53 bin kişi gözetim altında tutuluyor.
Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 19 ölümün olduğu Özbekistan'da, 4 bin 377 kişi iyileşti, 1962 hastanın tedavisi sürüyor.
- Kırgızistan'da Kovid-19 vakalarında bugüne kadarki en yüksek rakam kayıtlara geçti
Kırgızistan'da son 24 saatte tespit edilen 205 yeni vakayla Kovid-19 salgınında "şimdiye kadarki en yüksek günlük rakam" kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 205 artarak 3 bin 356'ya, taburcu edilenlerin sayısı 20 artarak 2 bin 21'e yükseldi.
Ülkede, 3 Kovid-19 hastası yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 40'a çıktı.
Kırgızistan'da Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan ancak hastalık belirtisi olmayan 724 kişi evinde izole edildi, 571 hasta ise hastanelerde tedavi altında tutuluyor.
- Gürcistan'da 2 yeni vaka
Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 911 oldu.
Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 269 kişi hastanelerde gözetim altında, 2 bin 710 kişi karantinada bulunuyor. Gürcistan'da 716 Kovid-19 hastası iyileşmişti.
,Bahtiyar Abdülkerimov,Ruslan Rehimov,Davit Kachkachishvili,Aliia Raimbekova,Dmitri Chirciu
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