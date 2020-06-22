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HaberlerDünya

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Ukrayna, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

22.06.2020 - 14:02 | Güncelleme: ABONE OL
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
AA

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 681 kişide virüse rastlandığını ve Kovid-19 vaka sayısının 37 bin 241'e çıktığını bildirdi.

Stepanov, ölü sayısının 10 artarak 1012, sağlığına kavuşan sayısının da 133 artışla 16 bin 642 olduğunu kaydetti.

Ukrayna'da, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle karantina uygulaması 31 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

- Kazakistan'da 507 yeni vaka

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 507 artarak 17 bin 732'ye yükseldi, vaka sayısında artış yüzde 2,9 oldu.

178 Kovid-19 hastası iyileşti ve sağlığına kavuşanların sayısı 10 bin 897'ye ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 artarak 120'ye yükseldi.

Kovid-19 vaka sayısına dahil edilmeyen ve hastalık belirtileri bulunmayan vaka sayısı 964 artarak 9 bin 809'a çıktı.

- Ermenistan'da 320 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 320 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 20 bin 588'e, ölü sayısı 10 artarak 360'a çıktı.

Bugüne kadar 96 bin 843 test yapılan ülkede, 9 bin 131 Kovid-19 hastası iyileşti, 10 bin 980 hastanın tedavisi sürüyor.

- Özbekistan'da vaka sayısı 6 bin 358'e çıktı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşamdan bu yana Kovid-19 vaka sayısının 86 artarak 6 bin 358'e çıktığı bildirildi.

Ülkede bugüne kadar toplam 850 bin test yapıldı, 53 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 19 ölümün olduğu Özbekistan'da, 4 bin 377 kişi iyileşti, 1962 hastanın tedavisi sürüyor.

- Kırgızistan'da Kovid-19 vakalarında bugüne kadarki en yüksek rakam kayıtlara geçti

Kırgızistan'da son 24 saatte tespit edilen 205 yeni vakayla Kovid-19 salgınında "şimdiye kadarki en yüksek günlük rakam" kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 205 artarak 3 bin 356'ya, taburcu edilenlerin sayısı 20 artarak 2 bin 21'e yükseldi.

Ülkede, 3 Kovid-19 hastası yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 40'a çıktı.

Kırgızistan'da Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan ancak hastalık belirtisi olmayan 724 kişi evinde izole edildi, 571 hasta ise hastanelerde tedavi altında tutuluyor.

- Gürcistan'da 2 yeni vaka

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 911 oldu.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 269 kişi hastanelerde gözetim altında, 2 bin 710 kişi karantinada bulunuyor. Gürcistan'da 716 Kovid-19 hastası iyileşmişti.

,Bahtiyar Abdülkerimov,Ruslan Rehimov,Davit Kachkachishvili,Aliia Raimbekova,Dmitri Chirciu

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