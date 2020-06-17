Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 758 kişide virüse rastlanmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 33 bin 234’e ulaştığını bildirdi.
Vakalardan 2 bin 445’inin çocuk ve 5 bin 650’sinin sağlık çalışanı olduğunu kaydeden Stepanov, ölü sayısının 31 artarak 943, iyileşen sayısının da 415 artışla 14 bin 943'e çıktığını belirtti.
Stepanov, halka Kovid-19’a karşı belirlenen kurallara uyması çağrısında bulundu.
Ülkede, karantina uygulaması 22 Haziran'a uzatılmış, 11 Mayıs'tan itibaren Kovid-19’a karşı alınan tedbirler kademeli olarak gevşetilmişti.
Geçen hafta Kovid-19 tespit edilen Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in eşi Elena Zelenskaya dün hastaneye kaldırılmıştı.
- Ermenistan'da vaka sayısı 9 bini aştı
Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 544 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 18 bin 33'e, ölü sayısı 9 artarak 302'ye çıktı.
Bugüne kadar 87 bin 600 test yapılan ülkede, 6 bin 794 Kovid-19 hastası iyileşti.
Ermenistan'da 10 bin 818 hastanın tedavisi sürüyor.
- Kazakistan'da 7 kişi daha öldü
Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 350 artarak 15 bin 542'ye ulaştı ve böylece vaka sayısında artış oranı yüzde 2,3 oldu.
Virüsten iyileşenlerin sayısı 259 artarak 9 bin 647'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 artarak 88'e yükseldi.
- Özbekistan’da 233 yeni vaka
Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana Kovid-19 vaka sayısının 233 artarak 5 bin 561'e, sağlığına kavuşanların sayısının 77 artarak 4 bin 96’ya çıktığı bildirildi.
Ülkede şimdiye kadar toplam 850 bin test yapılırken, halen 50 bin kişi gözetim altında tutuluyor.
1446 kişinin tedavi altında olduğu ülkede, Kovid-19 nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetmişti.
- Kırgızistan'da ölü sayısı 30'a ulaştı
Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, son 24 saatte 90 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 562'ye yükseldiğini bildirdi.
Ölü sayısının 1 artarak 30, iyileşen sayısının da 54 artışla 1901 olduğunu belirten Üsenbayev, 631 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğünü ifade etti.
Son bir günde 3 bin 562 testin yapıldığı ülkede, 1160 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.
- Gürcistan'da vaka sayısı 891 oldu
Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 9 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 891’e, iyileşenlerin sayısının 731’e ulaştığı kaydedildi.
Bugüne kadar Kovid-19 salgını nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 267 kişi hastanelerde gözetim altında, 2 bin 710 kişi karantinada bulunuyor.
,Bahtiyar Abdülkerimov,Ruslan Rehimov,Davit Kachkachishvili,Aliia Raimbekova,Dmitri Chirciu
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