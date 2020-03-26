Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

26 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kazakistan, Ermenistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse karşı önlemler artıyor.
Ermenistan'da 25 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 290'a ulaştı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada bugüne kadar 18 hastanın iyileştiği, 272'sinin tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.
- Kazakistan'da 17 yeni vaka
Kazakistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 vaka sayısının 17 artarak 97'ye ulaştığını bildirirken 65 yaş üstü milletvekilleri evden çalışma sistemine geçti.
Diğer yandan Almatı şehrinde yürürlüğe giren yeni karantina kuralları kapsamında, eczane, market, ve hastaneler dışında tüm hizmet sektörü faaliyetlerini durdurdu.
Kafe ve restoranlar 22.00'ye kadar yalnızca paket servis hizmeti vermeye başladı.
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, AA muhabirine, Kazak hükümetinin salgına karşı aldığı önlemleri değerlendirdi.
Hükümetin ilk günden itibaren salgına ciddiyetle yaklaştığını belirten Sümer, "Bu işin şaka olmadığını anladı ve hızlı şekilde önce tehlikeli bölgelerden uçuşları durdurdu, sınırlarını kapattı." dedi.
Sümer, ilk vakanın tespitinden sonra birkaç gün içinde vakaların yoğunlaştığı Nur Sultan ve Almatı kentlerinin karantinaya alınmasının, vaka sayısının 5-6 gün fazla artmamasını ve iki şehirle sınırlı kalmasını sağladığını vurguladı.
Halkın salgına karşı çok bilinçli hareket ettiğine dikkati çeken Sümer, "Diğer ülkeleri de takip ediyorum. Kazakistan halkının 'evde kalın' tavsiyelerini adeta bir sokağa çıkma yasağı disipliniyle ciddiye aldığını gördüm." diye konuştu.
Sümer, halkın yüzde 80'inin maske takarak dışarı çıktığını, sosyal mesafeyi koruduğunu, çok sayıda şirket ve kurumun evden çalışmaya geçtiğini söyledi.
- Özbekistan'da vaka sayısı 65'e ulaştı
Özbekistan'da vaka sayısı 9 artarak, 65'e ulaşırken, salgın kapsamında hizmete gerecek 3 prefabrik hastanenin de inşaatına başlandı.
Hükümet, salgının ekonomiye etkisini azaltmak için iş adamlarından devletin işlettiği yerler için kira ücreti alınmayacağını duyurdu.
Merkez Bankası, virüsten etkilenen özel ve tüzel kişilerin kredi ve faiz ödemelerinin 1 Ekim'e kadar ertelenmesini bankalara önerdi.
Karantina kurallarına uymayan 67 kişi hakkında dava açıldı.
16 Mart itibarıyla sınırlarını kapatan ve uçuşları durduran Özbekistan, Türkiye ve de diğer ülkelerdeki vatandaşlarını tahliye çalışmalarını sürdürüyor.
- Gürcistan'da vaka sayısı 77'ye çıktı
Gürcistan'da, Kovid-19 vaka sayısı 4 kişi artarak 77 oldu.
,Ruslan Rehimov,Davit Kachkachishvili,Aliia Raimbekova
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!