Avrasya ülkelerinde Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 9 Mayıs Zafer Günü sınırlı kutlandı - TİFLİS

AA

Başkent Tiflis'in merkezinde yer alan Vake Parkı’ndaki Meçhul Asker Anıtı'nın önünde düzenlenen kutlama programına, salgın nedeniyle İkinci Dünya Savaşı gazileri katılamadı.Vatandaşların, Kovid-19 çerçevesindeki yasakları ihlal etmemesi için polislerin geniş güvenlik önlemleri aldığı parka, sadece az sayıda gazi yakını ve bazı siyasetçiler geldi.Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakanı Giorgi Gakharia ile Parlamentosu Başkanı Arçil Talakvadze, ayrı ayrı parka gelerek Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.