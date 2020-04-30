Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - BİŞKEK

AA

Vakaların 12'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Akmatova, 276 hastanın tedavisinin devam ettiğini dile getirdi.Akmatova, 864 kişinin hastanede, 3 bin 86 kişinin de ev karantinasında tutulduğunu aktardı.Parlamento, 3 şehir ve 1 ilçede OHAL rejiminin 30 Nisan'dan 11 Mayıs'a kadar uzatılmasını onayladı.Hükümet, salgına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi için 2 aşamalı plan hazırladı.İlk aşamada 1 Mayıs itibarıyla sanayi, üretim ve inşaat sektörünün yanı sıra ticari işletmeler, otomobil tamirhaneleri, noter ve kuaförlerin faaliyetine izin verilecek.Salgında 8 kişi yaşamını yitirmişti.