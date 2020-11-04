Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

AA

Ukrayna'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısında 9 bin 524, ölü sayısında ise 199 ile günlük en yüksek rakama ulaşıldı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 9 bin 524 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 420 bin 617'ye çıktığını bildirdi.

Stepanov, son 24 saatte 72 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını, ölü sayısının 199 artışla 7 bin 731'e yükseldiğini kaydetti.

Virüse yakalanan 1514 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 7 bin 536 artarak 176 bin 404'e ulaştığını ifade etti.

- Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgından dolayı 19 hasta hayatını kaybetti ve ölü sayısı 381’e ulaştı.

Ülkede, 2 bin 295 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 46 bin 858'e, sağlığına kavuşanların sayısı da 2 bin 537 artarak 31 bin 170’e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 295 vakanın görülmesiyle ülkede şimdiye kadar günlük görülen vaka sayılarında en yüksek sayıya ulaşıldı.

Öte yandan Gürcistan Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava’da Kovid-19 vakası tespit edildi.

- Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ülke genelinde vaka sayısı 432 artarak 113 bin 741 oldu.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 117 artarak 107 bine yaklaştı, 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 1867’ye yükseldi.

Öte yandan, Kazakistan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı artmaya başlayan Doğu Kazakistan, Karagandı, Akmola, Kuzey Kazakistan eyaletlerine ek kısıtlamalar getirildi.

- Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 495 kişide Kovid-19 tespit edilirken, toplam vaka sayısı 60 bin 774'e çıktı.

Ülkede 527 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 51 bin 815'e ulaştı.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 1163'e yükseldi.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 145 artarak 67 bin 698'e, virüs kaynaklı ölüm sayısının ise 1 artarak 575’e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 70 artarak 64 bin 885 olduğu aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 238 hastanın tedavisi sürüyor.