Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

AA

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 6 bin 719 kişide virüsün görülmesiyle en yüksek günlük vaka sayısına ulaştıklarını, toplam vaka sayısının 315 bin 826'ya çıktığını bildirdi.

Stepanov, son 24 saatte 52 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını, ölü sayısının 141 artışla 5 bin 927 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 1009 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 2 bin 686 artarak 132 bin 219'a ulaştığını ifade etti.

- Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1836 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle en yüksek günlük rakama ulaşıldı, toplam vaka sayısı 68 bin 530'a çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 20 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, ölü sayısı 1121'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 49 bin 219 Kovid-19 hastası iyileşirken, 17 bin 869 kişinin ise tedavisi sürüyor.

- Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1351 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla günlük vakalarda en yüksek sayıya ulaşıldı. Böylece toplam vaka sayısı 21 bin 249'a yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 337 artarak 9 bin 3'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 14 artarak 172'ye ulaştı.

Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayılarının gittikçe arttığı ülkede, 4 bin 462 kişi karantinada, 7 bin 71 kişi hastanelerde ve 1772 kişi ise Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.

- Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 549 kişide Kovid-19 tespit edildi, toplam vaka sayısı 53 bin 459'a çıktı.

Ülkede 305 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 46 bin 444'e ulaştı.

Son 24 saatte 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 1118'e yükseldiği ülkede, 5 bin 408 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 179 artarak 64 bin 10'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 158 artarak 61 bin 68 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği kaydedildi.

Kovid-19 kaynaklı 534 ölümün gerçekleştiği ülkede, hastanelerde 2 bin 408 hastanın tedavisi sürüyor.

- Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı, son 24 saatte 143 artarak 109 bin 766'ya çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 156 artarak 105 bin 301'e ulaştı.

Ülkede 181'i çocuk 2 bin 662 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 91 kişinin durumu ağır, 10 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor. Bugüne kadar Kovid-19'dan 1799 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, ülkede Kovid-19 belirtileri gösteren ancak test sonuçları negatif olan zatürre hastalarında da artış devam ediyor.

Zatürreye yakalanan hasta sayısı son 24 saatte 220 artarak 36 bin 200'ye yükselirken, 79 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 28 bin 318'e, hayatını kaybedenlerin sayısı bir artarak 388'e çıktı.