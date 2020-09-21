Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

AA

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 2 bin 675 kişide Kovid-19 tespit edildiğini ve vaka sayısının 178 bin 353'e çıktığını bildirdi.

Stepanov, ölü sayısının 26 artışla 3 bin 583 olduğunu, iyileşen sayısının ise 672 artarak 78 bin 184'e ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamış, geçen hafta 3 bin 584 vakanın görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 355 artarak 51 bin 789'a, ölü sayısının ise 4 artarak 435'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 142 artarak 47 bin 932 olduğu ve şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 422 kişinin tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, geçen hafta yeniden yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

- Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 1 hasta daha hayatını kaybetti ve ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 20'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte 193 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 3 bin 736'ya yükseldi, iyileşenlerin sayısı da 40 artarak 1534 oldu.

Toplam 4 bin 988 kişinin karantinada, 836 kişinin de hastanelerde gözetimde tutulduğu ülkede son günlerde salgına en çok Acara bölgesinde rastlanıyor.

Gürcistan'da mart ve nisanda 40'ın altında görülen günlük vaka sayısı, mayıs ve haziranda 20'nin, temmuzda 10'un altına inmiş, ağustos sonunda ise hızlı şekilde artmaya başlamıştı.

- Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 121 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 47 bin 552'ye çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği ülkede, ölü sayısı 936'ya yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 42 bin 637 Kovid-19 hastası iyileşti, 3 bin 692 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede 6 gündür artan çizelgede devam eden ve 200'ün üzerinde seyreden günlük vaka sayısı son verilere göre yeniden gerileme eğilimine girdi.

- Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 55 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 45 bin 471'e çıktı.

Virüsü taşıyan 104 hastanın iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısı 41 bin 682'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 1063 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, 2 bin 328 hastanın tedavisi sürüyor.

- Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 45 artarak 107 bin 307'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 64 artarak 101 bin 914'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 artarak 1699'a çıktı.

Ülkede 1667 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 62 artarak 31 bin 148'e ulaştı.

Zatürre hastası 40 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 26 bin 709'a, ölenlerin sayısı 1 artarak 344'e çıktı.

- Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 43 artarak 9 bin 346' ya ulaştı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 42 artarak 8 bin 108'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 73 ölümün görüldüğü ülkede 1165 kişinin tedavisi sürüyor.

Muhabir : Ekip