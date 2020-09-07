Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

AA

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 2 bin 174 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 138 bin 68'e çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 19 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 31 artışla 2 bin 877 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 269 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 379 artarak 62 bin 606'ya ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı ülkede, 72 bin 585 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna’da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamış, geçen hafta 2 bin 836 kişide virüs görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 188 artarak 43 bin 775'e, ölü sayısının 3 artarak 350'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 57 artarak 41 bin 277'ye ulaştığı ve böylece hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği aktarıldı.

Yaklaşık 100 bin kişinin gözetimde tutulduğu ülkede, 2 bin 148 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, günlük vaka sayısı dört gündür 300'ün altında seyrediyor.

- Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 62 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 44 bin 845'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ülkede, ölü sayısı 900'e yükseldi.

Ülkede, bugüne kadar 40 bin 121 Kovid-19 hastası iyileşti, 3 bin 549 kişinin ise tedavisi sürüyor.

- Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 60 artarak 106 bin 361'e yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 131 artarak 99 bin 654'e, ölenlerin sayısı 7 artarak 1634'e çıktı.

30'u çocuk 5 bin 73 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 140 kişinin sağlık durumu ağır, 18 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan fakat test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı ise 139 artarak 27 bin 762'ye, zatürreden hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 314'e ulaştı.

Zatürreden iyileşenlerin sayısı 2 artarak 5 bin 959'a yükseldi, 21 binden fazla zatürre hastasının tedavisi devam ediyor.

- Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 55 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 44 bin 458'e çıktı.

Son 24 saatte 134 hastanın iyileşmesiyle de sağlığına kavuşan sayısı 39 bin 960'a ulaştı.

Virüsten 1061 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, Kovid-19 hastalarından 601'i hastanede, 3 bini de evde tedavi görüyor.

- Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 34 kişide daha Kovid-19’a rastlanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 1525’e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının 5 artarak 1315 olduğu aktarıldı.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 6 bin 20 kişi karantinada, 299 kişi ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

,Bahtiyar Abdülkerimov,Ruslan Rehimov,Davit Kachkachishvili,Aliia Raimbekova,Dmitri Chirciu,Talha Yavuz