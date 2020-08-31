Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

AA

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 2 bin 141 kişide Kovid-19 tespit edildiğini ve vaka sayısının 121 bin 215'e çıktığını bildirdi.

Stepanov, ölü sayısının 30 artışla 2 bin 557'ye yükseldiğini, iyileşen sayısının ise 380 artarak 57 bin 114'e ulaştığını belirtti.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı ülkede, 61 bin 544 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Ağustos başında yeniden yükselmeye başlayan vaka sayıları son 4 gündür 2 binin üzerinde seyrediyor.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 227 artarak 41 bin 651'e, ölü sayısının 4 artarak 317'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 164 artarak 38 bin 819'a çıktığı ve hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği aktarıldı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 515 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, son haftada günlük vaka sayısı 400'ün altında gerçekleşiyor.

- Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 111 artarak 105 bin 795'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 162 artarak 96 bin 297'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 artarak 1588'e yükseldi.

Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 56 artarak 25 bin 714'e, zatürreden ölenlerin sayısı 6 artarak 290'a ulaştı.

- Kırgızistan

Kırgızistan'da günlük vaka sayısı 5 ay aradan sonra ilk kez 100'ün altına indi.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 78 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 43 bin 898'e çıktı.

İlk vakanın görüldüğü marttan bu yana 38 bin 459 kişinin iyileştiği ülkede, son 24 saatte can kaybı yaşanmadı.

Ülkede 1059 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti. Yaklaşık 6 bin hastanın tedavisi ise sürüyor.

- Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede vaka sayısının 34 artarak 8 bin 550'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısının 32 artarak 7 bin 341'e yükseldiği aktarıldı.

Kovid-19 kaynaklı 68 ölümün gerçekleştiği Tacikistan'da 1141 kişinin tedavisi sürüyor.

- Gürcistan

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 18 kişide Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 1528'e yükseldiği bildirildi. İyileşenlerin sayısı da 19 artarak 1240'a ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 5 bin 828 kişi karantinada bulunuyor, 232 kişi ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

,Bahtiyar Abdülkerimov,Ruslan Rehimov,Davit Kachkachishvili,Aliia Raimbekova,Talha Yavuz