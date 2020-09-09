Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler

AA

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 44 kişinin virüse yakalandığı ve böylece Kovid-19 vaka sayısının 1814’e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 4 kişinin iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısının 1325’e ulaştığı kaydedildi.

Böylece ülke genelinde günlük vaka sayısı, iki gündür 40’ın üzerinde seyrediyor.

Gürcistan Başkanı Giorgi Gakharia’nın ülkede salgın durumuna ilişkin gün içinde yetkililerle toplantı yapması bekleniyor.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 19 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 5 bin 882 kişi karantinada, 390 kişi ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

- Ukrayna'da 45 kişi daha öldü

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 2 bin 551 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 143 bin 30'a çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 44 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 45 artışla 2 bin 979 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 389 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 1157 artarak 64 bin 703'e ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna’da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Ağustos başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısında geçen hafta 2 bin 836 kişide virüsün görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri Kovid-19 vaka sayısının 276 artarak 44 bin 557'ye, ölü sayısının 4 artarak 362'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 72 artarak 41 bin 898'e ulaştığı ve virüs tespit edilen hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği aktarıldı.

Yaklaşık 100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 297 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, dün 443 yeni vakanın tespit edilmesiyle günlük vaka sayısı ağustos sonundan bu yana ilk kez 400’ün üzerine çıktı.

- Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 199 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 45 bin 152'ye çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ülkede, ölü sayısı 905'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 41 bin 23 Kovid-19 hastası iyileşti, 2 bin 945 kişinin ise tedavisi sürüyor.

- Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 87 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 44 bin 613'e çıktı.

Son 24 saatte 178 hastanın iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısı 40 bin 336'e ulaştı.

Ülkede virüsten bir kişinin daha ölmesiyle toplam 1063 kişi yaşamını yitirdi.

Kırgızistan'daki hastanelerde Kovid-19 hasta sayısı azalmaya devam ederken Kovid-19 hastalarından 535'i hastanede, 2 bin 373'ü de evde tedavi görüyor.

- Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 73 artarak 106 bin 498'e yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 149 artarak 100 bin 42'ye ulaştı. Son iki günde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 12 artarak 1646'ya çıktı.

Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan fakat test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 450 artarak 28 bin 228'e, zatürreden hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 316'ya ulaştı, zatürreden iyileşenlerin sayısı 6 bin 548'e yükseldi.

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, salgının olası yeni dalgasına hazırlıkların, uzaktan eğitim ve hafta sonu kısıtlamalarının sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy da ülkedeki salgın durumunun istikrara kavuştuğunu ancak bunun için bazı kısıtlamaların sürdüğünü dile getirdi.

Tsoy, Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V, Oxford Üniversitesinin aşısı AstraZeneca, Kazak ve diğer aşıların satın alınmasıyla ilgili görüşmeleri sürdürdüklerini de aktardı.

Ülkede Kovid-19 aşısının uygulanması için 60 yaş üstü kronik hastalıkları olanlar, sağlık çalışanları ve öğretmenlerden oluşan risk grubunun belirlendiğini aktaran Tsoy, "Aşıya tabi tutulacak kişi sayısı 2 milyon 798 bin, bu halkın yüzde 15'ini oluşturuyor." ifadesini kullandı.

,Bahtiyar Abdülkerimov,Ruslan Rehimov,Davit Kachkachishvili,Aliia Raimbekova,Dmitri Chirciu,Talha Yavuz