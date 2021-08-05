Avrasya Tüneli girişinde korkunç kaza!

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde sürücü A.A. (47) yönetimindeki otomobil, Fatih Katip Kasım Mahallesi Kenndy Caddesi Avrasya Tüneli girişinde kontrolden çıktı.

AA'da yer alan habere göre, polis uygulama noktasındaki trafik dubalarına vuran araç, seyir halindeki 3 otomobile çarpıp takla atarak savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan A.A'yı, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Bu arada, kaza anı MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aracın kontrolden çıkarak otomobillere çarpıp takla atması yer alıyor.