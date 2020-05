HABERTURK.COM

Kadınlar için Avon Vakfı, dünya çapında hizmet veren 50 yardım kurum ve kuruluşuna toplam 1 milyon dolar tutarında yardımda bulunacağını duyurdu.

Avon’un '#EvdesinAmaYalnızDeğilsin' kampanyası kapsamında başlatılan acil yardım programı, koronavirüs karantinaları sebebiyle artan aile içi şiddet vakalarından etkilenen kadın ve çocuklara destek olmak amacıyla kullanılacak. Fon, aile içi şiddete maruz kalan 250.000'den fazla kadın ve çocuğa çok önemli destek sağlayacak. Bağışlar aralarında Brezilya, Meksika, Hindistan, Filipinler, Almanya, Türkiye ve İngiltere’nin de olduğu 37 ülke arasında paylaşılacak.

Yapılan açıklamaya göre, Avon’un Covid-19 salgını sırasında karantinada şiddete uğrayan kadınlara destek olmak için başlatılan kampanyasıyla yan yana yürüyen destek fonu, 1 milyon dolar tutarındaki yardımı tüm dünyadaki kadınlara destek sağlayacak şekilde dağıtacak.

TÜRKİYE'DEN VAKIFLAR İLE İŞBİRLİĞİ

Bu bağış kampanyası kapsamda Türkiye’de KAMER (Kadın Merkezi Eğitim Üretim Danışma ve Dayanışma Vakfı)ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’na (TKDF) toplam 100 bin dolar, yaklaşık 700 bin TL bağış gerçekleştirildi. İngiltere’de bulunan aile içi şiddet vakfı “Women’s Aid”, Canlı Yardım Hattı, Hayatta Kalanlar Forumu ve Hayatta Kalanlar El Kitabı hizmetleri dahil olmak üzere dijital destek hizmetlerini finanse ederek yaklaşık 8 bin kadına yardım etmek için 50.000 dolar kullanacak.

Aile içi şiddet sıralamasında en üstlerde yer alan ülkelerden biri olan Meksika'da Avon Vakfı'nın yardım fonu, Ulusal Sığınak Ağı’nın yaklaşık 3 bin kadın ve çocuğa anında koruma sağlamasında yardımcı olacak. Hindistan'da ise Aile Planlaması Derneği’nin alacağı 40 bin dolar risk altındaki kadınlar ve aile içi şiddet mağduru çocuklar için danışmanlık hizmeti ve diğer temel hizmetleri sağlamalarına yardımcı olacak.

Avon Kadınlar Vakfı Başkanı Natalie Deacon, "Avon 130 yıldır kadınları destekliyor ve şu an desteğimize her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Avon Vakfı finansmanı ile aile içi şiddet nedeniyle yardıma ihtiyaç duyan kadın ve çocukların hayatlarında değerli bir fark yaratmaya yardımcı olabiliriz. Avon, 15 yıldır toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele eden STK'ları destekliyor ve bu kuruluşların önemi şu an her zamankinden de büyük" diye konuştu.

