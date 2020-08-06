Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, 2020 yılında Türkiye genelinde 70 milyon adet avokado üretimi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.
Sevilgen, gazetecilere, 2020 yılında avokadoda istenilen verimi, havaların istedikleri gibi geçmesiyle elde edeceklerini söyledi. Geçen yıl 50 milyon civarındaki hasat beklentilerini fazlasıyla yakaladıklarına değinen Sevilgen, avokadoya talebin üretim artışına da yansıdığını dile getirdi.
Alanya'da ekili alanın bu yıl 45 bin hektara çıktığını anlatan Sevilgen, "Bu yılki hedefimiz 70 milyon adet avokado üretimi." dedi.
Türkiye avokado üretiminin yüzde 70'den fazlasının Alanya'nın karşıladığını vurgulayan Sevilgen, avokado üretimine yıl boyunca devam etmek istediklerini ifade etti.
"15 milyonu rahat bir şekilde yakalayacağız"
Sevilgen, Türkiye'de avokado ithalatının altıncı ve yedinci aylarda gerçekleştiğini belirterek şunları kaydetti:
"Avokado satışında geçen yıllarda Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Rusya gibi ülkelere ihracat gerçekleştirdik. Bu ülkelere tekrar ihracat yapacağız. Bunun yanında Avrupa'dan da birkaç ülkeyle görüşmelerimiz devam ediyor. Tahminime göre bu yıl ihracat yaptığımız ülkelere 5-6 farklı ülkede eklenecek. Geçtiğimiz yıl 10 milyon civarında bir ihracat gerçekleştirmiştik. Bu sene 15 milyonu rahat bir şekilde yakalayacağız."
Alanya ilçesinde 20 yıldır avokado üreticiliği yapan Mehmet Zeybek ise 10 dönüm alanda ürettikleri avokadonun fiyatından memnun olduğunu dile getirdi. Avokadoda fiyatların daha iyiye gittiğini anlatan Zeybek, "Alanya'da artık mümkün olan her yerde avokado yetişiyor. İnşallah daha iyi olur. Bizler de avokado üretim alanını genişleteceğiz." dedi.
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