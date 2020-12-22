Avokado Yatağında Köfte İçin Gereken Malzemeler:

200 gram yağlı kıyma

1 adet orta boy soğan

1/2 dilim bayat ekmek

1 diş sarımsak

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

2 adet olgun avokado

4 yemek kaşığı yoğurt

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı iri çekilmiş ceviz içi

Avokado Yatağında Köfte Yapılışı:

Soğanı blenderden geçirip suyunu sıkın.

Ekmeği blenderde ufalayın.

Soğanı, ufalanmış ekmekleri, kıymayı ve baharatları bir kaba alarak yoğurun. Yuvarlak köfteler hazırlayın ve buzlukta 10-15 dakika dinlenmeye bırakın.

Köfteleri dinlendirdikten sonra çok az yağ gezdirdiğiniz tavada çevire çevire 10-15 dakika kadar pişirin.

Bu sırada avokadoları ikiye kesip, kaşık yardımıyla içlerini ayırın.

Çatalla güzelce ezin.

Sarımsağı ezip, yoğurtla karıştırın.

Ezdiğiniz avokadoyu, ceviz içi ve tuzla birlikte sarımsaklı yoğurda ekleyip, güzelce karıştırın.

Avokadolu sosu, içini boşalttığınız kabukların içlerine doldurun.

Üzerlerine köfteleri yerleştirip, sosla son dokunuşları yapın.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Köftelerinizi, dilediğiniz başka baharatlarla çeşnilendirebilirsiniz.