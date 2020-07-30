Avokado püreli, somon fümeli kanepe tarifi

Misafirlerinize şık bir şekilde ikram edebileceğiniz kanepeleri, kısa sürede ve anında hazırlayabilir, avokado ve somon fümeli kanepeler ile hazırladığınız başlangıç menünüzle fark yaratabilirsiniz.

Avokado Püreli, Somon Fümeli Kanepe Malzemeler:

5 dilim tam tahıllı ekmek

2 adet olgun avokado

4 yemek kaşığı krema

1/2 çay kaşığı tuz

100 gram somon füme

Servisi İçin;

4 dal dereotu

4 dilim limon

Avokado Püreli, Somon Fümeli Kanepe Yapılışı:

Tam tahıllı ekmek dilimlerini dört eşit parçaya bölün ya da yuvarlak kalıplar yardımıyla kesin.

Kanepenin harcını için, olgun avokadoları ortadan ikiye bölün.

Çekirdeğini çıkardıktan sonra kabuklarını soyun.

İnce ince dilimlediğiniz avokadoları, tuz ve krema ilavesi ile blenderde püre haline getirin.

Hazırladığınız harcı, ekmek dilimleri üzerine sürün.

Somon fümeyi ince şeritler halinde rulo yapın.

Ardından, kanepelerin üzerine yerleştirin.

Üzerini dereotu ve ince limon dilimleri ile süsleyin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Avokadonun yumuşak ve olgun olması kanepelerin lezzetini arttıracaktır.

Hazırladığınız kanepeleri bekletmeden servis edin.

Önceden 200 derece fırında, ekmek dilimlerini 5 dakika tuttuktan sonra kanepeler hazırlanabilir.