Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avn'dan orduya İsrail'le ilgili talimat | Dış Haberler

        Joseph Avn'dan orduya İsrail'le ilgili talimat

        Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in karadan girmesi durumunda orduya karşı koyma talimatı verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 18:20 Güncelleme: 30.10.2025 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lübnan ordusuna İsrail'le ilgili talimat
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, orduya, İsrail güçlerinin karadan ülke topraklarına girmesine karşı koyması talimatını verdi.

        Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Avn, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Belida beldesine düzenlediği baskının ardından Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel ile bir araya geldi.

        Başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede Avn, bir kişinin hayatını kaybettiği baskın hakkında Heykel'den bilgi aldı.

        Baskının İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarından biri olduğunu vurgulayan Avn, ordudan ülke topraklarına yönelik herhangi bir İsrail sızmasına karşı koyarak, Lübnan'ın egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini korumasını istedi.

        REKLAM

        İsrail ordusu gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Mercaiyyun ilçesine bağlı Belida bölgesinde belediye binasına zırhlı araçlarla baskın düzenlemiş, olayda 1 görevli hayatını kaybetmişti.

        İSRAİL'DEN LÜBNAN ORDUSUNA YAKIN NOKTAYA SALDIRI

        İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında Lübnan ordusuna ait bir askeri noktanın yakınına insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

        Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail, öğle saatlerinde Sur kentinin Labbune bölgesinde Lübnan ordusuna ait bir noktanın 200 metre yakınını İHA ile hedef aldı.

        Saldırıya ilişkin henüz Lübnan makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        Habertürk Anasayfa