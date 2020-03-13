13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan son olarak Türkiye’de de görülen koronavirüse karşı önlemler sıkılaştırılıyor. Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmesinin ardından halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sıkı önlemler alınmaya başlandı. AVM'lerde de önlemler en üst seviyeye çıkarıldı.
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AVM'lerde koronavirüs önlemlerinin ciddi şekilde artırıldığını, AVM yatırımcıları olarak toplum sağlığını çok önemsediklerini söyledi.
Altaş, “Biz AVM yatırımcıları olarak hiçbir şeyi insan sağlığından daha önemli görmüyoruz. Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu süreçte ülkemiz için elimizden ne gelirse yapmaya, devletin ilgili birimleri ile uyum içinde çalışmaya hazırız. Dezenfekte işlemlerimizi arttırdık. İnsanların dokunduğu ne kadar yer varsa özel olarak müdahale ediyoruz. Merdivenlerden tuvaletlere kadar her yer didik didik özel dezenfeksiyon ürünleri ile detaylı bir şekilde temizleniyor. AVM çalışanları ile ziyaretçilerini de koronavirüs ve önlemlerle ilgili bilgilendirmeye özen gösteriyoruz." dedi.
Gerekli önlemlerin alınmasının yanı sıra, toplumun tüm kesimlerini sakin ama tedbirli olmaya davet eden Altaş, “Biz de üzerimize düşeni yapıyor, tüm tedbirlerimizi alıyoruz” dedi. Tedbirin elden bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Altaş, AVM’lerin birçok farklı mağazası ile toplumun ihtiyaçları için hazır olduğunu dile getirdi. Altaş, “AVM’ler sadece vakit geçirip sosyalleştiğimiz, birtakım ihtiyaçlarımızı karşıladığımız mekanlar değil, aynı zamanda toplumsal ihtiyaçlarımızı karşılamak adına da büyük sorumlulukları olan mekanlar. Biz bu sorumluluğumuzun farkındayız. Her zaman olduğu gibi, bu süreçte de sorumluluk alıyoruz. Devletimiz ve toplumumuzla uyum ve iş birliği içinde sürece katkı sunmak istiyoruz. AVM’lerde eczanelerimiz, marketlerimiz, mağazalarımız toplumun bu süreçteki tüm ihtiyaçları için hizmet vermeye devam edecek. Panik yapmadan toplumsal dayanışma ile süreci götüreceğiz” dedi.
Altaş, 14 Mart Cumartesi günü AVM yatırımcıları olarak sürece ilişkin bir toplantı gerçekleştireceklerini söyleyerek, “Bu önemli bir zirve olacak, toplumun talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda biz de AVM yatırımcıları olarak tedbirlerimizi sıklaştıracak, AVM yatırımcıları olarak sürece ilişkin önemli bir zirve yapacağız. Virüs konusunu burada daha detaylı görüşüp konuşacağız. Türkiye'nin koronavirüs konusunu en iyi yöneten ülkelerden biri olduğunu görüyoruz, paniklemeden süreç için gerekli ne varsa yapacağız. Çalıştayımıza yüksek katılım olacak, bunun da üyelerimizin süreci ne kadar ciddiye aldığının en önemli göstergesi olduğunu düşünüyorum" dedi.
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