AVM Perakende Ciro Endeksi yükseldi

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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin Eylül ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, Eylül 2022 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 140,2 oranında artarak 1158 puana yükseldi. Eylül 2022 için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 83,45 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görüldü.

Eylül 2022 döneminde metrekare verimlilik endeksi, Ağustos 2022 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 0,2 oranında azalarak 1158 puana geriledi.

AVM Endeksi verileri üçüncü çeyrek bazında geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 120,1 oranında artış göstererek 2022 üçüncü çeyrek döneminde 1085 puana yükseldi.

AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Eylül 2022’de İstanbul’da 5.855 TL, Anadolu’da 3.453 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Eylül 2022’de 4.414 TL olarak gerçekleşti.

Çeyrek bazlı m2 başına düşen cirolarda üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 120,1’lık bir artış yaşandı. 2022 yılı 3. çeyrekte metrekare verimliliği 4.267 TL şeklinde gerçekleşti.

KATEGORİLER BAZINDA CİRO ENDEKSİ

Geçtiğimiz yılın Eylül ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki, ayakkabı kategorisinde yüzde 184,1, teknoloji kategorisinde yüzde 146,7, giyim kategorisinde 138,5, yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 132,6, diğer kategorisinde yüzde 129,8 ve hipermarket kategorisinde yüzde 128,1’lik bir artış yaşandığı görüldü.

Eylül 2022 dönemi, Ağustos 2022 dönemi ile karşılaştırıldığında teknoloji kategorisinde yüzde 3,1, giyim kategorisinde yüzde 0,6 ve ayakkabı kategorisinde yüzde 0,5’lik bir artış yaşanırken, hipermarket kategorisinde yüzde 0,1, yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 2,8 ve diğer kategorisinde yüzde 5,2’lik bir azalış yaşandığı görüldü.

ZİYARET SAYISI ENDEKSİ

Eylül 2022 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 15,4’lük bir artış ile 82 puana yükseldi.

Eylül 2022 döneminde ziyaret sayısı endeksi bir önceki ay olan Ağustos 2022 ile karşılaştırıldığında yüzde 3,5 oranında bir düşüş olduğu gözlemlendi.

Ziyaret sayısı endeksinde üçüncü çeyrek bazında geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 12,5’lik bir artış olduğu gözlemlendi.