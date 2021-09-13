AVM Perakende Ciro Endeksi temmuzda yüzde 80,5 arttı

AA

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin temmuz ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayımlanan verilere göre ciro endeksi, temmuzda, geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 80,5 artarak 547 puana yükseldi.

Aynı dönemde metrekare verimlilik endeksi, temmuzda, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 19,7 artarak 547 puana çıktı.

Temmuz ayında ziyaret sayısı endeksinde, salgın öncesi Şubat 2020’ye göre yüzde 13 daralma görülürken, metrekare verimlilik endeksi yüzde 79 artış gösterdi. Salgın döneminde ziyaretçilerin bir kısmının AVM’leri fonksiyonel olarak kullandığı görüldü. Bu doğrultuda temmuz döneminde gerçek bir "alışverişçi" kitlesi oluştu.

- "Ziyaret sayısı endeksi yüzde 35,6 arttı"

AVM’lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar temmuz döneminde İstanbul’da 2 bin 447 TL, Anadolu’da 1.844 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise 2 bin 85 TL oldu.

Geçen yılın temmuz ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki, yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 119,2, giyim kategorisinde yüzde 95,8, ayakkabı kategorisinde 90,2, diğer kategorisinde yüzde 64,3, hipermarket kategorisinde yüzde 60,8 ve teknoloji kategorisinde yüzde 41 artış yaşandı.

Temmuz ayında, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 36, ayakkabı kategorisinde yüzde 24,8, giyim kategorisinde 24,2, hipermarket kategorisinde yüzde 19,7, diğer kategorisinde yüzde 15,2 ve teknoloji kategorisinde yüzde 6,8 artış oldu.

Ziyaret sayısı endeksi, temmuzda, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 35,6’lık artışla 80 puana yükseldi. Aylık bazda ise endeks, yüzde 31,1 artış gösterdi.