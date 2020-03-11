AA

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Perakende Ciro Endeksi, Ocak 2019 döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,3 artış kaydederek 340 puana ulaştı.

AYD'den yapılan yazılı açıklamayla, Akademetre Research ile ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin ocak ayı sonuçları duyuruldu.

Sonuçlara göre, AVM'lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Ocak 2020'de İstanbul'da 1617 TL, Anadolu'da 1083 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Ocak 2020'de 1297 TL oldu.

Teknoloji kategorisi metrekare verimliliği geçen yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 44,4'lük artış kaydederken, geçtiğimiz yılın Ocak ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 28,9, hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 26,6, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 26,2, diğer alanlar kategorisi metrekare verimliliği yüzde 23 ve yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 16,1 arttı

Ocak 2020 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 1,9'luk bir azalış olduğu gözlemlendi.

Ciro endeksi Ocak 2019 döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 27,3 artış kaydederek 340 puana ulaşırken, açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Geçtiğimiz yılın son aylarında başlayan toparlanma sürecinin güzel rakamlarla devam ettiğini görüyoruz. Endeks, ocak ayında yüzde 27,3 artış gösterdi. Bu oran ocak ayı enflasyon oranının 15 puan üzerinde. Yine ocak ayında tüm kategoriler enflasyon oranının üzerinde artış göstermiştir. Kategoriler bazında teknoloji kategorisinin yüzde 44,4 artış ile öne çıkmasında sömestr tatili ve karne hediyelerinin etkili olduğunu düşünüyoruz. Ziyaretçi sayısında küçük oranda düşüş olsa da verimlilik ve karlılıklarımızın yüksek olması sevindirici."