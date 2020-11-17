Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından AVM, market ve restoranların çalışma saatlerinin değiştiğini bildirdi.

AVM, MARKET VE RESTORANLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Erdoğan: "Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak."