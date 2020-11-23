Korona virüsü ile mücadele kapsamında yeni tedbirler getirildi. Getirilen tedbirler kapsamında AVM açılış ve kapanış saatleri de değişti. Peki, AVM'ler saat kaçta kapanacak? İşte, merak edilen detaylar...

HAFTA SONU AVM'LER KAPALI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre;

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında hizmet sunabilecekler. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Yani hafta sonu ve hafta içi AVM'ler açık. Ancak AVM'ler saat 20.00'de kapanacak.