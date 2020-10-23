'AVM'ler pandemiye karşı önlem alıyor'

Yurtiçi ve yurtdışında AVM yönetimi yapan MallMark’ın Kurucu CEO’su Aytaç Özçiçek, “Alışveriş Merkezlerinin pandemi sürecinde hijyene ve pandemi tedbirlerine çok önem verdiğini, bu sıkı tedbirlerden dolayı AVM’lerin evlerimizden sonra en güvenli yaşam alanı olduğunu” belirtti. AVM’ler hakkında kötü bir algı yaratılmaya çalışıldığını dile getiren Özçiçek, “Yeni normalle birlikte hepimiz günlük hayatımıza döndük. İnsanlar işe gitmek için toplu ulaşım araçları kullanıyorlar. Toplu ulaşım araçları çoğu zaman ağzına kadar dolu. Semt pazarları tıklım tıklım. Halbuki alışveriş merkezleri her gece ilaçlanıyor, termal kameralar ile denetleniyor. Son teknolojik sistemlerle havalandırılıyor. Bu yüzden AVM’lerin temizliği, hijyeni konusunda herkesin içi rahat olsun” açıklamasını yaptı.
AVM’LER 520 BİN KİŞİYE İSTAHDAM SAĞLIYOR
4 ülke ve 9 şehirde toplam 12 AVM’nin yönetimi ve kira çalışmalarını yürüten MarkMall’in Kurucusu CEO’su Aytaç Özçiçek, AVM’lerin Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağladığını belirterek pandemi süreciyle AVM’lerin evrildiğini ve 4. nesil AVM’lerin sayısının çoğalacağına dikkat çekti. Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte MallMark’ın bir ilki gerçekleştirerek Türkiye’de AVM’lerin yeniden faaliyete geçiş süreçlerini inceleyen ilk raporu yayınladığını belirten Özçiçek , "Alışveriş merkezleri, yabancı yatırımcı ve global markaları ülkemize çeker, organize perakendeyi besler. Yerli markaların, uluslararası markalarla rekabet etmesini sağlar. Ülke ekonomisine, tanıtımına ve istihdama büyük katkılar sağlar" dedi.
AVM’LER HER GECE DEZENFEKTE EDİLİYOR
MallMark’ın AVM açılış hijyen standartlarının bugün tüm Türkiye’de alışveriş merkezlerinde standart hale geldiğini belirten Özçiçek, AVM girişlerinde ateş ölçen termal kameralar, giriş ve WC’lerin sürekli dezenfekte edilmesi, AVM’lerin her gece özel ilaçlamaya tabii tutulması, mal kabul, kargo ve posta girişlerinin tek noktada toplanması, Food Court alanlarında masa-sandalye düzeninin sağlanması, geliştirilmiş havalandırma sistemleriyle birlikte AVM’lerin günlük yaşamımızda bulunduğumuz bir çok mekandan daha güvenilir ve hijyen olduğunun altını çizdi. Özçiçek, AVM sektörüne verdikleri desteklerden dolayı hükümete teşekkür ettiklerini belirtti.
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