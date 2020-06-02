AVM'ler için UFRAD ve BMD'den tavsiye kararı

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UFRAD Franchising Derneği ve Birleşmiş Markalar Derneği-BMD düzenledikleri ortak çalışma sonucunda, markaların ve işletmelerin COVID-19 ve sonrasındaki normalleşme sürecinde yaşadıkları sorunları masaya yatırarak ortak çözüm önerileri geliştirdiler.

UFRAD ve BMD’nin gerçekleştirdiği ortak toplantıda salgın nedeniyle devlet veya sahipleri tarafından kapatılan işletmeler ve AVM’ler açıldığında eski normale dönülmesinin uzun zaman alacağı hatırlatılarak; artan maliyetler, yükselen fiyatlar, işsizlik ve daralan piyasa koşullarında; zincir markaların gücü ve güvencesi ile perakendede kalite, verimlilik ve uygun fiyatlar sunulduğunun unutulmaması gerektiği, franchise veren zincirlerin ise marka ve sistemleriyle girişimcilere güvenli iş fırsatları sağladığı vurgulandı..

Buna göre UFRAD ve BMD’nin ortaya koyduğu “tedbirler paketi” şöyle:

• Salgın nedeniyle devlet veya sahipleri tarafından kapatılan işletmeler “mücbir sebep” kapsamında 3 ay daha değerlendirilmesi.

• İşyeri kiracılarına 2020 sonuna kadar tazminatsız, ihbar süresiz bir kereliğine mahsus fesih hakkı tanınması.

• Kira alacakları için icra işlemleri 30 Eylül’e kadar ötelenmesi.

• COVID-19 kapsamında getirilen otel ve lokanta standartlarının kafeler ve AVM’lerdeki “Food Court” olarak adlandırılan yemek alanları için de geçerli olması, AVM’lerin açık alanlarında yeme içme alanları oluşturulması.

• Kısa çalışma ödeneği süresinin 3 ay daha uzatılması.

• Vergi borcu yapılandırması bozulanlar için düzeltme olanağı sağlanması.

• Çok yüksek olan AVM ortak giderleri kiracıların mutabakatıyla açık, net ve şeffaf olarak belirlenmesi, ortak giderlere bir üst sınır konulması.

• AVM’ler açılsa bile, isteyen kiracılara kendi değerlendirmelerine dayanarak kapalı kalabilmelerine izin verilmesi.

• İşletmelerden, kapalı oldukları sürece kira alınmaması ve açıldıktan sonra ciro üzerinden kira alınması. Gerekirse Ağustos ayı sonunda cirolara bakılarak durumun tekrar değerlendirilmesi.

DESTEK ÇAĞRISI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın şunları söyledi: “Her türlü fırtınada gemimizi güvenli limanlara yanaştırdık. Bu konudaki tek amacımız da, bu fırtınadan da sağ salim çıkıp limana ulaşmaktan başka bir şey değil. Markalarımız ve işletmelerimiz de üzerine düşenleri yerine getiriyor ve getirmeye devam edecekler. Ancak bu fedakarlıklara devam edilebilmesi için daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Personelimizi mağdur etmemek, fedakarlığa devam etmek ve daha önemlisi ayakta kalabilmek için herkesten destek ve anlayış bekliyoruz. Çünkü sektörün durması Türkiye ekonomisinin durmasıdır.”

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) olarak biz perakende sektörüne, diğer bir deyişle ‘çarşı’ya bir bütün olarak bakıyoruz. ‘Çarşı’nın bir bölümünün iyi bir bölümünün kötü olmasının ticari, sosyal ve vicdani açıdan kabul edilemeyeceğini düşünüyoruz. Tüm Türkiye’de yaygın bir üye ağına sahip olan UFRAD ile sorunların tespiti ve çözüm önerileri konusunda ortak paydada buluşmamızı çok önemsiyoruz. Bu güç birliği sorunlarımızın çözümünde çok daha hızlı mesafe alacağımıza olan inancımızı güçlendiriyor” dedi.