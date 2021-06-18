AVM'ler aşılamada yer tahsisine hazır

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirler dahil bütün İl Sağlık Müdürlükleriyle irtibatta olduklarını belirterek, “Bizden talep edilmesi halinde yer tahsisi sağlayacağız. Bazı illerde ihtiyaç bulunmuyor ama yoğunluk olduğunda bunu talep edebileceklerini söylediler. Bu konuda ne zaman bizden bir şey istenirse yardımcı olmaya hazırız.” dedi.
Altaş, salgın nedeniyle uygulanan "tam kapanma"nın ardından geçen bir aylık sürece ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, alışveriş merkezlerine gelen ziyaretçi sayısının arttığını belirtti.
Salgın öncesinde günlük 6,5 milyon olan AVM’lere ziyaretçi girişinin, günlük 4,5 milyonlara gerilediğini ifade eden Altaş, “Cirolarımızda da yüzde 80’leri yakaladık. Bizim beklentilerimizden de iyi gidiyor.” diye konuştu.
Altaş, ziyaretlerin bu yıl sonuna doğru salgın öncesine dönmesini öngördüklerini aktararak, AVM’lerdeki sinemaların 1 Temmuz’dan itibaren açılmasını beklediklerini söyledi.
Halkın artık çok sıkıldığını, alışverişe koştuğunu vurgulayan Altaş, “Restoranlarımız açıldıktan sonra AVM’lerimizdeki kalış süreleri uzamaya başladı. Salgın öncesinde AVM’lerde kalış süresi 2 saat 45 dakikaydı, salgın sürecinde 45 dakikaya düşmüştü, şu anda gelen ziyaretçiler 1-2 saat arasında AVM’lerde kalıyor.” şeklinde konuştu.
Hüseyin Altaş, salgınla mücadeleye destek için İl Sağlık Müdürlükleri ile iletişim halinde olduklarını aktararak, “İl Sağlık Müdürlüklerinden isteyenlere aşılama çalışmaları için yer tahsisi yapıyoruz. Gaziantep’te bunun uygulamasına başladık. Van’da da var.” dedi.
Aşılamada randevu usulüyle çalışıldığını, Gaziantep’teki uygulamada belli bir yoğunluk oluştuğunu anlatan Altaş, “İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirler dahil bütün İl Sağlık Müdürlükleriyle irtibattayız. Bizden talep edilmesi halinde bütün illerde yer tahsisi sağlayacağız. Bazı illerde ihtiyaç bulunmuyor ama yoğunluk olduğunda bunu talep edebileceklerini söylediler. İstanbul’da da birçok alışveriş merkezimiz talep edilmesi durumunda aşılama için yer tahsisine hazır. Bu konuda ne zaman bizden bir şey istenirse yardımcı olmaya hazırız.” değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!