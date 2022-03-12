İstanbul iki gündür beyaz örtüye büründü. Geçtiğimiz Ocak ayında 16 milyon vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkilemişti. Ocak ayında yaşanan kar yağışı gibi bir yağış beklenmesi nedeniyle Valilik bir dizi önlem alındığını açıklamıştı. AVM'de işi olan vatandaşlarımız "Bugün AVM'ler kaça kadar açık" Sorusuna yanıt arıyorlar. İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı'ndan yapılan açıklama konuya netlik getirdi. İşte, Alışveriş Merkezi çalışma saatleri...