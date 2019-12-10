10 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AVM’lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar Ekim 2019’da İstanbul’da 1.503 TL, Anadolu’da 1.036 TL olarak gerçekleşirken Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Ekim 2019’da 1.223 TL olarak kaydedildi.
Ekim ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 35,5’lik bir artış gösterdi.
Geçen yılın Ekim ayı ile karşılaştırıldığında, AVM’lerdeki ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 25,7, yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 15,7, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 15,1, hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 13,7 ve Diğer* kategorisi metrekare verimliliği yüzde 6,4 oranında artış gösterdi.
ZİYARET SAYISI ENDEKSİ
Ekim 2019 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde değişim yaşanmadığı görülmektedir.
Ekim ayı endeksi ile ilgili olarak AYD tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: “Ekim ayı endeks sonuçlarındaki yüzde 15,9’luk artış, -son üç ayın ardından- yeniden enflasyon rakamlarının üzerinde seyretmesi açısından son derece önemli bir gelişme. Bu artışla birlikte, kategoriler bazında bakıldığında ayakkabı, teknoloji, yiyecek-içecek, giyim ve hipermarket kategorilerinde ciro endeksinde yine enflasyon oranının üzerinde artış gerçekleşmiş olması önümüzdeki dönemler için iyiye işaret ediyor. Endekste teknoloji kategorisi dikkat çeken kategorilerden, bu kategoride metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 35,5’lik bir artış göstermiş durumda. Bu rakam enflasyondan arındırıldığında dahi, enflasyon rakamlarının üzerinde kalıyor. Keza metrekare verimliliği yüzde 25,7 ayakkabı kategorisi de aynı şekilde. Öte yandan kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte ziyaretçi sayısının da geçtiğimiz aylara göre artmaya başlaması yine hem AVM’lerimiz hem de tüm perakende markalarımız için oldukça olumlu bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.
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