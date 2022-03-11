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AVM çalışma saatleri düzenlendi! İstanbul'da AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve bugün kaça kadar açık?

AVM çalışma saatleri düzenlendi! İstanbul'da AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Sibirya'dan gelen Aybar kar fırtınası, başta İstanbul olmak üzere tüm yurdu etkisi altına aldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken bazı önlemler alındı. Alışveriş Merkezindeki işlerini halletmek isteyen vatandaşlar "İstanbul'da AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna yanıt aradı. Peki, Bugün kaça kadar açık? İşte, AVM çalışma saatleri...

11.03.2022 - 10:01 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı duyurunun ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle pek çok ilde okullar tatil edildi. Pek çok ilde etkisini gösteren kar yağışı sonrası bazı tedbirler alınırken AVM'lerin açık olup olmadığı merak konusu oldu. Alışveriş Merkezine gitmek isteyen vatandaşlar "İstanbul'da AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorularına yanıt aradı. İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı'ndan yapılan açıklama konuya netlik getirdi. İşte, Alışveriş Merkezi çalışma saatleri...

  • 11 MART AVM'LER BUGÜN VE YARIN AÇIK MI?

    İstanbul'da Alışveriş Merkezleri bugün (11 Mart) açık olacak. İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla AVM'lerin bugün açık olduğu duyurulurdu. 12 Mart tarihinde AVM'lerin açık olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili yeni bir gelişme olduğunda haberimizde yer alacak.

  • 11 MART İSTANBUL'DA AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

    İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'in duyrusunda; "İstanbul’daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM’lerin bugün 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı. 

  • 12 Mart AVM kapanış saati hakkında henüz resmi bir açıklaması bulunmasa yarın olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'lerin erken kapanması bekleniyor.

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