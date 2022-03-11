Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı duyurunun ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle pek çok ilde okullar tatil edildi. Pek çok ilde etkisini gösteren kar yağışı sonrası bazı tedbirler alınırken AVM'lerin açık olup olmadığı merak konusu oldu. Alışveriş Merkezine gitmek isteyen vatandaşlar "İstanbul'da AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorularına yanıt aradı. İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı'ndan yapılan açıklama konuya netlik getirdi. İşte, Alışveriş Merkezi çalışma saatleri...