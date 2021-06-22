Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme takvimini açıkladı. Buna göre 1 Temmuz itibariyle yurt genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Ancak aşı, maske, mesafe kurallarına riayet etmekte fayda var, çünkü koronavirüs vaka sayısı günlük hala 5-6 bin civarında seyrediyor. Peki normalleşme ile birlikte AVM çalışma saatleri ne olacak?

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

AVM'ler 1 Temmuz 2021 tarihine kadar en son ki genelge kararına uyacak.

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu iş kolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler.

1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren eski çalışma saatlerine dönecekler. AVM'lerin sabah 10.00 gece 22.00 arasında faaliyet göstermesi bekleniyor.