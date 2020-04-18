Avlanma yasağı bulunan "Van Gölü'nün incisi" sıkı tedbirlerle korunuyor

18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin neslinin devamı için üreme döneminde uygulanan av yasağı, alınan sıkı tedbirlerle devam ediyor.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Muradiye'de ilçesindeki Bendimahi Köprüsü'nü ziyaret ederek inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da uygulanan av yasağı tedbirlerini inceledi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Bilmez, daha sonra yaptığı açıklamada, Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin, neslinin 15-20 yıl önce tükenmek üzere olduğunu söyledi.
Üniversitenin başlattığı çalışmalar sayesinde bölge halkında balıklara karşı farkındalığın oluştuğunu ifade eden Bilmez, şöyle konuştu:
"İnci kefali Van Gölü'nün tuzlu sularında yaşıyor ancak üremesini tatlı sularda gerçekleştiriyor. Bu üreme 15 Nisan ile temmuz ortalarına kadar devam ediyor. Yöre halkı geçmiş dönemlerde daha çok üreme döneminde bu balıkları avlıyordu. Bu nedenle inci kefali üreyemiyor, nesli tükenmeyle karşı karşıya kalıyordu. Bu balığı üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz arasında avlamak yasak. Bu kapsamda Tarım ve Orman İl, İlçe Müdürlükleri ile Jandarma ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışıyor. Balıkları korumak için ekiplerimiz devriye geziyor. Çocuklarında inci kefali balığına sahip çıktığını görüyoruz. 'Babam balığa gitti.' diye ihbar eden çocuklarımız var. Bu iyi bir aşama, bu balığa sahip çıkmamız gerekiyor."
Bilmez, bölgede 15 bin kişinin geçimini inci kefalinden sağladığına işaret ederek şunları kaydetti:
"Kentte 14 balıkçı kooperatifi, 160 tekne var. Yasal dönemlerde teknelerle yıllık 15 bin ton civarında inci kefali avlanıyor. Bu da önemli bir geçim kaynağı oluyor. Koronavirüs sebebiyle her şey kısıtlandığı için vatandaşlarımız inci kefali göçünü bir süre izleyemeyecek. En kısa sürede salgının bitmesini, hayatın normale dönmesini temenni ediyorum."
Bilmez'e ziyaretinde Muradiye Kaymakamı Erkan Savar ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit de eşlik etti.
Öte yandan Bendimahi Köprüsü mevkisinde nöbet tutan Jandarma ekibi, drone ile tespit edilen 400 metre uzunluğunda manyat tipi ağ ele geçirdi.10 ton balık avlayabilecek kapasitede olan ağ, imha edilmek üzere Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.
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