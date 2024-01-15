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        Haberler Gündem Avlanırken kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti

        Avlanırken kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte avlanmaya giden Yavuz Kavak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 00:28 Güncelleme: 15.01.2024 - 00:28
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        Avlanırken kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte avlanmaya giden Yavuz Kavak'ın (49), dağlık alanda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Kavak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

        Olay, saat 18.30 sıralarında Ortakaraören Mahallesinde meydana geldi. Yavuz Kavak, bugün arkadaşlarıyla birlikte avlanmak için dağlık bölgeye gitti. Av aramak için arkadaşlarının yanından ayrılan Kavak, geri dönmedi. Bunun üzerine çevrede arama yapan arkadaşları, Kavak'ı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Ardından jandarma ve sağlık ekipleri haber verildi. Bölgeye giden sağlık ekibinin yaptığı incelemede Kavak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kavak'ın ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

        Kavak'ın cansız bedeni de otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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