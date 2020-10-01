Avladığı yaban tavşanı ve bıldırcınların fotoğrafını paylaşan avcıya 8 bin 293 lira ceza

AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı kara avcılığının önüne geçilmesine yönelik denetim ve takiplerini sosyal medya alanlarında da sürdürüyor.

Bu kapsamda avladığı 2 yaban tavşanı ve 8 bıldırcının fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştığı belirlenen avcı hakkında Konya Şubesi Müdürlüğünce işlem başlatıldı.

Avcıya, av sezonu dışında yaban tavşanı avı yaptığı, avlanma esas ve usullerine uymadığı gerekçesiyle toplam 8 bin 293 lira cezai işlem uygulandı.