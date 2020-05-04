Avivasa’dan kadın üniversite öğrencilerine özel staj programı  

Sabancı Holding ve Aviva iştiraki olan Avivasa, dikkat çekici projelerine devam ediyor. Şirket, geçen sene başlattığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği programı “TogetHER” kapsamında bu defa “Jump IT HigHER” staj programını başlattı. Programla, kadın üniversite öğrencilerini Bilgi Teknolojileri alanında yetiştirmeyi ve uzun vadede Avivasa’da İş Teknolojileri alanında çalışan kadın sayısını artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Avivasa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül; “Programı stratejik bir kararla, Avivasa içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliğini benimsetmeyi, tüm departmanlarda kadın ve erkek çalışan dengesini sağlamayı ve tüm çalışanlarımıza eşit haklar tanımayı amaçladığımız TogetHER programı kapsamında hayata geçiriyoruz. Çıkış noktamız, yaptığımız araştırmalarda, İş Teknolojileri departmanımızda kadın-erkek çalışan sayısı dengesinin diğer departmanlarımıza göre düşük olduğunu görmemizle oldu ve bu alana özel olarak odaklandık. Bu proje ile ilk aşamada 8 kadın üniversite öğrencisine Avivasa İş Teknolojileri alanında staj yapma imkanı sunacağız” dedi.
BAŞVURULAR MAYIS SONUNA KADAR
Avivasa tarafından yapılan açıklamada, başvuruları Mayıs 2020 sonuna kadar devam edecek programın 1 yıl süreli olduğu ve üniversitelerin mühendislik bölümlerinde okuyan kadın öğrencilerin başvurularının değerlendirileceği vurgulandı. Staja hak kazanan öğrencilerin okul döneminde haftada minimum 2 gün Avivasa’da çalışmaları bekleniyor. “Jump IT HigHER” staj programıyla ilgilenen ve İstanbul üniversitelerinin mühendislik bölümlerinde okuyan kadın üniversite öğrencileri ilgili ilanı kariyer portalları üzerinden bulabilirler. Kadın istihdamı konusunda oluşturduğu vizyonla hareket eden AvivaSA’da, çalışanların yüzde 66’sı kadın çalışanlardan oluşuyor. Kadın yönetici oranı ise yüzde 50.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!